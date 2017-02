Mídia oficial da prefeitura de Sena: operação tapa-buraco

De responsabilidade da prefeitura de Sena Madureira:

A Prefeitura Municipal de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Obras, começou a operação tapa-buracos para melhorar as condições de tráfego em diversas vias do município. Com isso, a Administração Municipal pretende cobrir todos os buracos das ruas que necessitam de manutenção, iniciando nos lugares em que a assistência é considerada emergencial.

O trabalho começou semana passada com melhoramento de algumas ruas do município, a primeira contemplada com a operação foi a Rua Virgulino Diniz, no Bairro do Ana Viera, onde esta semana a equipe da Secretaria de Obras retornou ao local para finalizar o trabalho com massa asfáltica.

Segundo o subsecretário de Obras, Fabrício Moreira, 55 toneladas de asfalto foram compradas para realizar as primeiras demandas, pois em breve vários bairros também terão melhorias nas suas ruas. Fabrício ainda destacou que algumas ruas também tiveram que receber um atendimento especial, o caso da Rua Santa Maria, no Bairro Cristo Libertador, que teve novamente a implantação de sistema de esgoto.

A equipe hoje está localizada na Avenida Avelino Chaves realizando a operação tapa-buracos e permanecerá até os próximos dias. Fabrício Moreira frisou que após finalizar a operação na Avenida Avelino Chaves a equipe estará se desloca para a Rua Maranhão, que já recebeu o melhoramento com o material denominado “bota-fora”. O subsecretário reiterou falando que a velocidade da operação depende das mudanças climáticas.