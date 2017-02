Que arrogância, João Santos! (aluno foi aprovado em medicina na Paraná)

Nunca vi tanta arrogância de um jovem acreano que, segundo a própria mãe, só alcançou objetivo acadêmico porque ela fez das tripas coração para lhe dar as melhores condições para estudar.

Leia o que diz a mãe de João Marcos Santos, que foi aprovado em medicina na federal do Paraná à agência de notícias do governo do Acre:

-Ele sempre estudou em escola pública, porque, ou eu pagava uma escola particular ou dava um conforto pra ele. Os dois não dava pra fazer. Quando me estabilizei, ele já estava no terceiro ano e foi quando consegui lhe pagar um cursinho pré-vestibular – explica Jaqueline Santos, mãe do estudante.

Veja o que ele respondeu ao governador, que fizera uma postagem nas redes sociais o elogiando por ter estudado em escola pública no Acre:

Que falta de educação, para dizer o mínimo.

Constrange não o governador com essa postura, mas a própria mãe, conforme a declaração dela acima.

Porém, são os tempos de ódio que o Brasil vive.

Tempos de desagregação social onde o sectarismo político está destruindo a unidade do país.

Percebo que o aluno João Santos já assimilou totalmente a ‘república do Paraná’ e a arrogância de seus justiceiros, que se dedicam atualmente em pôr o ‘Brazil, com Z, em ordem’.

Que pena, João Santos…

Você nem merece ser chamado de acreano (que você grafa com i…).

Talvez você seja mesmo um acriano…

Acreano, jamais.

J R Braña B.