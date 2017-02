The Intercept_ sobre o globo e folha (eles censuram outros veículos)

O blog The Intercept_, comandado pelo premiado jornalista Glenn Greenwald, publica matéria censurada sobre Marcela Temer e hacker dos jornais o globo e folha, porém os denúncia de serem censores também.

Veja só.

Esses dois jornais do PiG tentam impedir que os veículos citados acima pelo The Intercept_ façam jornalismo no Brasil.

É sempre assim: eles dão apoio ao golpe e depois quando o bicho se volta contra eles ele começam a reclamar e dizerem que são democratas.

Foi o caso do golpe de 1964…apoiaram e depois sofreram também as consequências da censura (mas antes aproveitaram e ficaram ricos com a grana da ditadura).

J R Braña B.

PS: o 247 também desmonta a farsa, que não tem nada ver com Marcela, mas com o que pode envolver o MT.