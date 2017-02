Peixe sem espinha e pirão do melhor? No mercado do Bosque

Um PF de peixe (sem espinhas) por menos de R$ 20 e um pirão que só perde para o da minha DM.

Só no Acre…talvez em alguns pontos do nordeste também.

Mas, enfim, o meu amigo Luciano abriu o Tambaqui & Cia num dos boxes do mercado do Bosque de Rio Branco.

Que está quase concluída a sua reforma.

Aliás, algumas daquelas bibocas do shopping que inventam de vender ‘moqueca’ deveriam aprender fazer pirão e peixe também – no mercado do Bosque.

O Luciano ensina, vão lá!

J R Braña B.

PS: a prefeitura do PMDB de Sena poderia copiar e fazer algo parecido no mercado do município.