Mídia oficial da prefeitura de Sena: preparativos do Carnaval 2017 (fotos)

De responsabilidade da prefeitura de Sena Madureira

Na companhia do vice-prefeito, Gilberto Lira (PDT), o prefeito Mazinho Serafim (PMDB) conferiu o espaço onde está sendo confeccionada a decoração do Carnaval de rua em Sena Madureira. Na ocasião, o prefeito analisou as peças fabricadas pela equipe de jovens do grupo ‘Favela Viva’.

Entre o material novo também estão várias peças do Carnaval anterior, que estão estão sendo recicladas. Segundo o coordenador da equipe, Edmar Almeida, a reciclagem tem sido priorizada pela equipe para economizar recursos.

A estrutura do Carnaval de rua de Sena Madureira já está sendo montada na Avenida Avelino Chaves, com iluminação, portais, camarotes, decoração e ampliação do palco oficial já estão sendo realizada pela equipe que se encontra no local.

(prefeitura de Sena Madureira)