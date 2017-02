Mídia oficial da prefeitura de Sena: Carnaval da 3ª idade e outros

de Responsabilidade da prefeitura de Sena Madureira:

A Secretaria Municipal de Cidadania de Sena Madureira confirmou a realização da festa de Carnaval da Terceira Idade no município. Segundo a gerente da terceira idade da secretaria, Patrícia Amorim, a festa será realizada no dia 25 de fevereiro, no clube da AABB, a partir das 9hs da manhã.

A gerente ainda destacou que o repertório musical será misto, para agradar a todos que participarem da festa. “A nossa festa será mista, vamos diversificar o repertório musical, com os ritmos entre marchinhas de Carnaval e Forró, porque eles gostam muito de dançar. Vamos começar a festa às 9hs da manhã e finalizar às 17h”, destacou a gerente.

Patrícia ainda frisou que diversas ativistas e a famosa ‘rodada’ serão realizadas no evento, além disso, o espaço estará cheio de fantasias e com decoração carnavalesca para abrilhantar o dia. Sobre o transporte coletivo, a gerente destacou que a partir das 8h30 um ônibus deve passar nos pontos definidos nos bairros.

“Em menos de dois meses reabilitaremos essas unidades para tratamento odontológico da população. Graças a Deus já estamos sentindo uma parte da missão cumprida, pois já serão abertas quatro unidades para população que busca tratamento odontológico, precisamos somente do retorna da vigilância sanitária para liberar o lugar, mas todas as normas já forma cumpridas”, relatou a coordenadora Shell Silva.

Na ocasião, o prefeito destacou a importância da comunidade ter acesso gratuito aos dentistas, e que a gestão está empenhada para regularizar a unidade de Saúde e de imediato retomar esses atendimentos. Segundo a coordenadora do Programa Saúde Bucal, Dra. Shell Silva, o município dispõe de onze consultórios odontológicos, sendo dois localizados na unidade Elson Damasceno, no Centro.

Na manhã desta quarta-feira (22) o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB), visitou os consultórios odontológicos que atendem a população da cidade. Na companhia do Secretário municipal de Saúde, Daniel Herculano, o prefeito vistoriou o consultório da unidade básica de Saúde Elson Damasceno, que precisava de algumas reparações para ser liberado pela vigilância sanitária.

Prefeitura participa do Projeto Médicos Voluntários da Visão e leva consultas à população

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o Projeto Médicos Voluntários da Visão realizou na manhã dessa quarta-feira (22) o primeiro dia de atendimento à população do município. O prefeito Mazinho Serafim (PMDB) falou da parceria com o médico Mario Tabox, que reside em Campinas (SP).