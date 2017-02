Em Sena prefeito erra mas também acerta (pagamento de fev na conta)

Boa notícia para os servidores municipais de Sena Madureira.

Igual ao governo do estado, a prefeitura do principado anunciou o pagamento dos servidores para esta sexta-feira.

Nesses quase dois meses no cargo, o prefeito Mazinho Serafim tem errado em algumas frentes e acertado em outras.

Tem errado mais na política e acertado na gestão.

A antecipação do salário de fevereiro é uma bola dentro.

E este blog não se constrange em elogiar.

Como não se omitiu em criticar duramente a derrubada da árvore da avenida principal.

Não me interessa se o prefeito é do PMDB ou de quem quer que seja…

Interessa que a cidade seja cuidada com zelo e os servidores também.

O salário de fevereiro é um ponto positivo da nova administração.

E vamos tomar uma gelada a partir de amanhã.

J R Braña B.

Da prefeitura:

Será realizado nesta sexta-feira (24) o pagamento dos funcionários da Prefeitura de Sena Madureira, quando receberão todas as categorias: efetivos, comissionados e provisórios. A antecipação do pagamento para antes do Carnaval foi uma determinação do prefeito Mazinho Serafim (PMDB), para que os servidores passem o feriado de momo com dinheiro no bolso.

De acordo com o secretário municipal de Administração e Finanças, Vinícius Otávio Andrade, o dinheiro já foi repassado à Caixa Econômica Federal e depois dos trâmites burocráticos estará disponível na conta dos servidores na manhã desta sexta-feira (24). “O prefeito Mazinho Serafim determinou que o pagamento fosse feito antes do Carnaval. Para tanto, foi agilizado todo o processo e os servidores vão passar o feriadão com dinheiro no bolso”, destacou Vinícius.

Além disso, o secretário de Administração e Finanças destacou que o pagamento dos servidores e o aquecimento do comércio às vésperas de um feriado é muito importante para movimentar o município, uma vez que quase 2 milhões de reais devem circular na economia da cidade.

“Quando o dinheiro entra na conta do servidor, todos os ramos da economia lucram, isso proporciona aquecimento nas finanças do município, sem falar na satisfação do funcionário com dinheiro no bolso”, concluiu Vinícius Andrade.