Sena: Temporada 1: Mazinho e os sete discursos no Carnaval (vídeos)

Sinceramente não achei nada de anormal o prefeito de Sena Madureira fazer discurso em plena meia-noite de Carnaval.

Foi durante a segunda noite, que foi espetacular.

Me diverti muito no sábado.

Tenho inúmeras discordâncias políticas com o prefeito, mas acho que ele está no seu papel em vender o seu peixe.

Compra quem quiser e acreditar.

O prefeito fala de vários assuntos e faz campanha aberta para GladsonC, que deverá ser candidato ao governo do Acre em 2018.

Recursos, lixo nas ruas, buracos, urubus, chacal, concurso, Tião Lucena, demissões, vereadores da oposição e do amor que diz ter pelo município.

Como já disse, o prefeito acerta e erra também.

Na política, especialmente.

Não é aconselhável para quem começa um mandato incendiar o ambiente político.

Quem está no Executivo deve apaziguar, acalmar, dialogar…

O prefeito de Sena gosta do confronto.

É o estilo dele.

Só que tem hora de confronto e hora do diálogo.

O discurso de ontem à noite foi interessante, mas talvez não precisasse exacerbar, inflamar, chamar para a briga.

Quando se chama para a briga sempre tem a chance de alguém aceitar o desafio.

E, repito, quem governa, precisa de tranquilidade (se é que isso é possível) no dia a dia da confusão.

Vou publicar dois vídeos curtinhos agora do discurso do prefeito.

Depois os demais.

Na Temporada 3 (no último vídeo que publicaremos entre hoje amanhã) uma surpresa que prejudica o prefeito, a prefeitura e o Carnaval promovido).

Não foi pior porque houve a intervenção de uma pessoa sensata em cima do palco.

Em todos os vídeos preste atenção na movimentação em cima do palco de uma pessoa incomodada com a presença do blogueiro e da minha câmera.

Se intenção era me intimidar, esqueçam…(providências já a caminho)

J R Braña B.