Mídia oficial da prefeitura de Sena: (rodoviária) parceria com governo

Prefeito Mazinho Serafim pretende iniciar reforma da rodoviária de Sena Madureira ainda neste semestre

Mazinho destacou que a parceria do município com a Ageac é importante para a reativação do prédio

Com objetivo de proporcionar mais conforto para os usuários do transporte transportes coletivos, o prefeito Mazinho Serafim visitou o prédio da rodoviária de Sena Madureira situado na Avenida Brasil, próximo ao conjunto Canizo Brasil. A expectativa é que uma obra de reforma seja iniciada ainda neste semestre.

Sem ponto de referência para embarque e desembarque das linhas de ônibus, os passageiros não usufruem do espaço há anos. O município de Sena Madureira, que dispõe de linha entre as cidades de Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul pelo sistema coletivo de ônibus, hoje disponibiliza de um prédio público parcialmente destruído e desativado, esquecido por gestões passadas.

Na companhia do diretor geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), Vanderlei Valente, e do engenheiro João Pereira de Lima, o prefeito Mazinho Serafim inspecionou o local onde será realizada a reforma. A parceria entre os órgãos resultará na reativação da rodoviária do município.

Mazinho destacou a responsabilidade sobre a reforma da rodoviária de Sena e destacou a importância das melhorias do prédio e as necessitadas da referência para os passageiros. “A Prefeitura assumiu a responsabilidade da reforma da rodoviária, tendo em vista que esse prédio é do município. Precisamos dar conforto aos passageiros e reformar esse prédio que é importante para a população”.



Em tempo: ageac é um instrumento de regulação do governo do Acre