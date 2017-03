AgGov:

Os primeiros transplantes de rim do ano foram realizados na madrugada desta terça-feira, 14, no Hospital das Clínicas do Acre (HC). De um mesmo doador, um rapaz de 21 anos morto no domingo, 12, foram retirados os dois órgãos que beneficiaram dois dos 21 pacientes da fila de espera estadual, um homem de 55 anos e uma mulher de 45, que faziam tratamento de hemodiálise já há alguns anos.

(…)