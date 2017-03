Do Secretário Sibá Machado, Sedens:

Participando do IV Encontro das Câmaras Municipais do Acre a Convite do Deputado Ney Amorin, Presidente da Aleac. Apresentei o Portfólio do Governo do Estado que investirá UM Bilhão de Reais em 2017/2018.

editado by Maria Lúcia