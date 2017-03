Mídia oficial da prefeitura de Sena: vacinação contra raiva

de responsabilidade da PSM:

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Vigilância Sanitária do município, iniciou a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica na cidade. Todos os cães e gatos acima de 3 meses de idade que ainda não foram imunizados devem receber a vacina.

O médico veterinário e coordenador da campanha no município, Rodrigo Felici Bortolan, explicou que a campanha se iniciou esta semana e tem a meta de realizar uma cobertura de 100% do município e ainda abranger a zona rural. Rodrigo ainda frisou que nessas últimas semanas do mês de março a campanha irá percorrer os bairros do Segundo Distrito, Florentino e Cidade Nova.

Segundo o coordenador da campanha, cerca de 8 mil animais domésticos serão vacinados.

(…)

Serão vacinados os animais sadios a partir de três meses de idade.

O secretário Municipal de Saúde também falou da importância da ação: “A campanha é o fortalecimento do trabalho sério e com compromisso que vem sendo implantado pela atual gestão no município. Estamos trabalhando dia após dia buscando o melhor para a vida e para o bem-estar da população. Medidas preventivas contra doenças infecciosas são de fundamental importância. Prevenindo estamos zelando também pelos nossos bichinhos”, destacou Daniel Herculano.

(…)