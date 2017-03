Bancada acreana define 154 mi para estradas vicinais (difícil é o ilegítimo liberar)

A bancada federal do Acre esteve reunida na tarde desta terça-feira, 28 de março, para discutir a destinação de R$ 154,6 milhões do orçamento da União para a manutenção e conservação de estradas vicinais no estado. Na próxima semana, representantes do governo do Acre, da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e os chefes de gabinetes dos parlamentares vão apresentar proposta com a definição dos critérios de seleção dos ramais que serão atendidos pela emenda da bancada ao Orçamento da União.

“Como se trata de uma emenda impositiva, é fundamental que o governo federal possa transferir os recursos imediatamente, antes que as chuvas mais fortes voltem a ser sentidas no estado”, comentou o senador Jorge Viana (PT-AC). Ele esteve no encontro com os deputados Raimundo Angelim (PT), Alan Rick (PRB), Flaviano Melo (PMDB), Jéssica Sales (PMDB) e o senador Sérgio Petecão (PSD), além de representantes da AMAC e do governo estadual.

PS: quem libera recursos é o governo federal…os parlamentares definem, indicam, prometem etc… mas quem abre o cofre é o governo federal – oestadoacre.com