Queda de 43% nos ganhos: Eles vão acabar com a Caixa social

Esse governo é desprezível, isso todos já sabem.

Dados da Caixa divulgado nesta terça mostram que a empresa encolheu 43% nos ganhos e já não é mais, junto ao Banco do Brasil e o BNDES, os principais agentes fomentadores do desenvolvimento.

O principal não é a queda no lucro, mas a redução contínua do seu poder como banco social do Brasil.

Nos governos Lula e Dilma os três bancos eram protagonistas do desenvolvimento.

Fechamento de agências, postos de trabalho e redução do papel social da Caixa é a prioridade desse governo descompromissado com o interesse nacional.

Aqui no G1, os dados de apenas um banco financeiro igual aos outros,..e nada dos números sociais, que é o que importa para instituições como a Caixa e Banco do Brasil.

Em tempo: sabe por quê o atendimento demora nas agências da Caixa? Porque não há servidores suficientes para atender a demanda. A política do governo é de demitir, fechar agências…simples, assim.

J R Braña B.