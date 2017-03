No rádio em Sena: Governo Temer (e sua oposição no Acre) deixaram a BR-364 intrafegável

Viajar até o Juruá pela rodovia federal virou sinônimo de Planeta Extremo, aquele programa da platinada sobre aventuras.

O tramo Rio Branco – Sena está sinistro…acabou também!

Havia sido todo recuperado em 2014/2015 com o empenho do governador Tião Viana, mas já era…

Hoje pela manhã, o comunicador Sorriso Show (FM Dimensão) entrevistou o porta-voz do governo, Leo Rosas, que explicou que a responsabilidade pela manutenção da estrada é do DNit (governo federal).

Também nesta sexta o senador JV falou para Sena Madureira sobre suas ações em favor do município (de 2014 até hoje ele já conseguiu destinar mais de 4,6 milhões e mais de 40 milhões para os 22 municípios).

Jorge Viana falou de outros temas: PT, Frente Popular, Temer, Terceirização e Reforma da Previdência.

O Sorriso Show faz a diferença em Sena e não ficou mudo….

