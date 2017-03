Sedens: agenda da Ciência, Tecnologia e Inovação

Da Sedens para este blog…(secretário Sibá Machado)

Ato de entrega (simbólica) da Constituição Federal com Emenda 85/15 e Lei 13.243/16 que formam o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação ao Governador Tião Viana.

Participaram:

– Adriano Silva, Presidente da Fieac,

– Assuero Veronez, Presidente da Faeac,

– Dra Rosana Cavalcante, Reitora do Ifac,

– Dra Guida Aquino, Reitora em exercício da Ufac,

– Renata Souza, Secretaria de CT&I,

– Mauro Ribeiro, Presidente da Fapac

Acertamos fazer a solenidade de implantação da Tríplice Hélice no Acre:

Data: 19 de Maio

editado by Maria Lúcia