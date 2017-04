Último discurso de Pe. Paolino (emocionante) e o medo de morrer (2 vídeos)

(1 ano sem Pe. Paolino 1926-2016)

Em 2013 ele adoeceu e baixou no hospital Santa Juliana.

Como fazia sempre, fui lá.

Pela primeira vez vi Paolino falar em medo de morrer.

Eu perguntei: o senhor não tem fé em Deus, não?

Assista ao vídeo, são somente 3 minutos:

‘Para Sena Madureira do meu coração’

‘Eu vou ali em Rio Branco e não me dou…Volto para Sena e fico bem’

Esta foi a última cena pública de Pe. Paolino em Sena Madureira.

Foi na inauguração da Nova ETA (Estação de Tratamento de Água) do município, que contou com a presença do governador Tião Viana.

Fevereiro de 2016…dia 29.

Nesse dia ele me perguntou se eu havia dado um recado para Edvaldo e Perpétua…eu disse que sim.

Ele ficou feliz em vê-los juntos.

Paolino fez uma fala rápida, porém emocionante.

A mais emocionante que este blogueiro presenciou dele.

Era a sua despedida de Sena Madureira.

E nós não sabíamos.

Já vi este vídeo trocentas vezes…

E sempre mexe comigo…porque foi eu que gravei…sem saber que estava gravando meu último vídeo com Paolino.

Assista:

J R Braña B.

Outros vídeos de Paolino publicado em homenagem a ele nesta data, aqui