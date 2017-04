Polícia do Acre faz excelente trabalho no Juruá e apreende grande carregamento de cocaína oriundo do Peru.

Lembra dessa cena na série ‘Pablo Escobar, o patrão do mal‘, com o excelente ator Andrés Parra, que é colombiano?

Ocorre durante uma blitz da polícia:

No Juruá, não funcionou…

Felizmente.

J R Braña B.