Difícil acreditar: Exército na recuperação da BR, trecho capital-Sena

Desde que me entendo como gente só vi dar certo uma única vez homens do Exército Brasileiro trabalhando na BR-364: foi quando a abriram no meio da floresta na década de 60/70.

Ontem, sábado, os vi novamente, tentando recuperar uma cratera imensa na rodovia.

(Porque, como todos já sabem, a BR-364 acabou…a oposição conseguiu tirar do governo a responsabilidade da manutenção da via, agora é DNit/TEMER/GladsonC/PMDB/PSDB….hoje ainda um post sobre entrevista do governador à Difusora de Sena)

Pois bem:

Vários homens do Exército se aglomeravam em volta do buraco e um ia socando brita embaladas em sacos da Peixe Amazônia.

Uma cena hilária.

No passado, eu já disse que os homens do Exército quando eram destinados a cuidar da BR-364…é sério, parece que se encantavam com os buracos.

Da mesma forma de ontem, eles fazem uma roda cercando el agurejo e ficam, ficam e ficam…fui a Sena pela manhã e voltei à tarde e o buraco continuava lá sendo observado…encantando a todos.

Como diz um amigo meu, e concordo, o Exército Brasileiro não existe para cuidar de tapar buracos.

Sua função é muito mais nobre.

Porém, com um governo ilegítimo desses o Exército pode fazer qualquer coisa.

J R Braña B.