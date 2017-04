A Letícia vai contar: a noite que a elite brasileira voltou a bater panela…(v)

A elite não bate panela quando o seu governo Temer acaba com a CLT.

A elite do Brasil não bate panela quando seu governo envia proposta para acabar com a aposentadoria do trabalhador.

A elite nacional, tacanha como sempre foi – não bate panela quando o seu governo reduz o Fies, Bolsa Família, Ciência Sem Fronteiras e o Farmácia Popular (esses dois últimos extintos)

A elite só bate panela quando vê na TV quem ajudou o povo brasileiro nos seus dois mandatos como presidente.

A elite bate panela quando percebe que em 2018 ele pode voltar.

Você que é da elite não precisa assistir…porque você vai passar mal de novo.

Conta aí, Letícia…

Emocionante.

Oh, de casa?!!

Oh, de fora??!!!

Corre lá, vai ver quem é!?

J R Braña B.