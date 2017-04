247: Lista de Fachin confirma golpe dos corruptos contra Dilma

no 247:

Aécio Neves (PSDB-MG), o articulador do golpe que feriu a democracia e destruiu a economia brasileira, é o recordista, com cinco inquéritos; ao lado dele, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), que defendeu o golpe para estancar a sangria da Lava Jato; juntos, os dois instalaram no poder um governo com nada menos que nove ministros investigados: Eliseu Padilha, Moreira Franco, Gilberto Kassab, Helder Barbalho, Aloysio Nunes, Blairo Maggi, Bruno Araújo, Roberto Freire e Marcos Pereira; marchas contra a corrupção derrubaram Dilma, contra quem não pesa uma acusação de desvios de recursos, e instalaram no poder o governo mais enlameado da história.

(…)