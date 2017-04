Vídeo de Paulo Henrique Amorim para ver, rever, mostrar na escola, na taberna, no botequim, no campo de futebol…e até no quarto antes de namorar…em todo lugar.

Agora é a República da cloaca (é bom ver no dicionário o que significa cloaca, expressão usada pelo maior dos golpistas, Carlos Lacerda, que apoiou o golpe de 64 e depois foi engolido por ele).

O ministro Fachin não teme o Moro e pôs os tucanos no saco, digo, no caixa 2, repetindo PHA.

Mas assista o vídeo de PHA:

J R Braña B.