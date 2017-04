Nota oficial da prefeitura de Rio Branco

Nota de solidariedade e confiança

Venho reafirmar minha solidariedade e confiança na honestidade política e pessoal do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana.

As delações de corruptos confessos que agora justificam autorização do STF para investigar o senador e o governador do Acre, já haviam vazado antes e foram energicamente refutadas por Jorge e Tião.

Eles são os primeiros que defendem a apuração de qualquer fato suspeito e a punição de qualquer um que tenha culpa provada. Porque são sérios e confiam que a Justiça será feita em nome da verdade.

Rio Branco, 12 de abril de 2017.

Marcus Alexandre

Prefeito de Rio Branco