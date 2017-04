Prefeitura da capital: tapa-buraco no feriadão

Da PMRB para este blog:

A Prefeitura de Rio Branco por meio da EMURB, segue trabalhando na recuperação da malha viária da cidade neste feriado da Semana Santa.

Cinco frentes de serviço atuaram em pontos de grande movimentação na cidade nesta quinta-feira, como na Estrada do Aviário, próximo ao INCRA, Estrada do São Francisco, próximo da Igreja do Bairro, Cruzamento das Ruas Alvorada e João XXIII no Bosque, Isaura Parente, nas proximidades do Supermercado Araújo e Rua Fonte Nova, perto da Valdomiro Lopes.

(…)