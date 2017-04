Nem Sena nem nenhum município do país.

Viu no que deu essa turma do PMDB/PSDB, com apoio da globo – tomar o poder de assalto?

As centenas de médicos cubanos (mais de 700), que mudaram a vida de lugarejos pelo Brasil afora – não virão mais prestar seus serviços à população.

O acordo foi rompido com o governo ilegítimo.

Vai sobrar para quem?

Como sempre, para os mais pobres, viu, Sena Madureira?!

Agora será o Menos Médicos!

