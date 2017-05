Na chegada à indústria de GEB (Granulado Escuro Brasileiro) em Sena, o prefeito Mazinho vai ao encontro do governador Tião Viana.

Os urubus do lixão, na entrada da cidade, dão início à pauta da terça.

Ouça a conversa do governador e do prefeito que este blog, claro, gravou com exclusividade:

J R Braña B.