Os vereadores Adevaldo Boa Ideia (PCdoB) e Railton (PSB) prestigiaram a inauguração da indústria do granulado escuro brasileiro (GEB) em Sena.

Além dos dois, estavam presentes a vereadora Ivoneide (PSB), que retornou à Frente Popular depois de aproximação com o prefeito Mazinho no começo do mandato, e Dos Anjos, da base oficialista.

Boa Ideia e Railton, respectivamente, são vereadores de oposição no município.

Ouça os dois: