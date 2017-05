Jorge Viana: recursos para drenagem de rua em Sena

Do gab do senador Jorge Viana:

O senador Jorge Viana (PT-AC) conseguiu liberar nesta semana mais de R$ 542 mil de emendas individuais para o Acre. Os recursos serão destinados para as prefeituras de Rio Branco, Sena Madureira, Jordão e para o governo do estado.

(…)

A maior parcela desses recursos será para Rio Branco. São R$ 346 mil, sendo R$ 105 mil para as obras de construção do Micro Terminal do São Francisco e R$ 141 mil para a ampliação da Escola na Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra. A capital ainda receberá quase R$ 100 mil para início da construção de uma Unidade Básica de Saúde no Loteamento Jenipapo.

Para Sena Madureira serão liberados pouco mais de R$ 94 mil para a drenagem da Rua Raul Tamburini (rua principal do 2º Distrito), o que vai permitir acabar com alagamentos em quintais e residências na época de chuvas.

(…)

Em tempo: desde 2014, Jorge Viana já indicou 6 milhões para Sena, e consegui que fossem liberados mais de 4,5 milhões (recentemente 1 milhão foi liberado para a reconstrução do histórico mercado municipal…licitação deve acontecer nas próximas semana comandadas pela prefeitura de Sena) – J R Braña B.