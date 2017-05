Ridículo! Prefeituras da capital e Sena fazem o serviço do DNit da oposição

Ainda não está muito claro para a população, mas a oposição do Acre, base de apoio Temer, trouxe a superintendência do Dnit (ministério dos transportes) para o estado.

Paralelo à instalação do órgão – retirou do governo estadual a cessão de direito de manutenção das rodovias federais (o governo do Acre não pode tocar nas BRs).

Por isso as estradas estão se acabando em buracos…

Pois bem:

Hoje homens da prefeitura de Rio Branco foram fotografados fazendo a capina nas laterais da BR-364, no acesso até o aeroporto.

Pasme: segunda a prefeitura da capital, o DNit apelou para que o prefeito Marcus Alexandre dessa uma mãozinha na capina das laterais da BR-364….acredite!

Mas não é só isso:

Em Sena, também a prefeitura do município resolveu roçar as laterais da rodovia federal nos cinco km que antecedem à chegada à ponte sobre o Iaco.

Tão aí as fotos da capital e de Sena:

Rio Branco

E em Sena Madureira:

Precisar desenhar?

Em tempo: a nota da prefeitura da capital:

(…) Atendendo solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a Prefeitura de Rio Branco está realizando a roçagem e limpeza das margens da BR 364 em três pontos: no sentido Rio Branco – Porto Velho até o Parque Industrial; da rotatória da Estrada Transacreana até a rotatória da Estrada Dias Martins pela Via Verde, e sentido Rio Branco – Sena Madureira desde a rotatória do Distrito Industrial até a rotatória do Aeroporto Internacional Plácido de Castro.(…)

Em tempo 2: em conversa com o prefeito de Sena, Mazinho confirmou que autorizou a capina das laterais da rodovia, da ponte do Iaco ao lixão (cinco km no total).



J R Braña B.