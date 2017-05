Gov/Depasa: vida nova para Santa Rosa do Purus (fotos)

Do presidente do Depasa (Edvaldo Magalhães) para este blog:

Na política o tempo registra a ousadia, de forma tardia. Mas é sempre bom dar valor agora às melhores atitudes. O governador Tião Viana decidiu investir nos municípios isolados. Uma corajosa atitude. Hoje, a história de Santa Rosa do Purus começou a mudar. Embarcaram os equipamentos que irão trabalhar para garantir água para toda a cidade, todos os dias, esgoto coletado e tratado, pavimentação de toda as ruas do perímetro urbano e aterro sanitário. Uma revolução nas cabeceiras do Purus.

(fotos: Sérgio Vale)