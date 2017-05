Assistente do Barça a Neymar: ‘vai acabar igual Ronaldinho’ (imprensa do Brasil cala)

O assistente técnico do Barcelona, Juan Carlos Unzué (na foto com o jogador), vendo que Neymar não tem se esforçado nos treinamentos, chamou a atenção do brasileiro, que não gostou, claro.

Unzué disse:

-Se continuar assim acabará igual a Ronaldinho (que não treinava e vivia nas baladas).

O clima esquentou no Barça.

A imprensa brasileira nem tocou no assunto.

A matéria na íntegra aqui em español:

do Marca:

Ambiente tenso en el vestuario del Barcelona en los últimos días. Tal y como publicaba esta mañana Mundo Deportivo y después confirmaba MARCA, el segundo entrenador azulgrana, Juan Carlos Unzué, y Neymar protagonizaban una fuerte discusión en un entrenamiento la semana pasada.

MARCA ha podido averiguar cómo transcurrió dicho enfrentamiento y qué le dijo el técnico navarro al brasileño para que se enfadara de tal manera. Al parecer, en un momento del entrenamiento Unzué se acercó a Neymar y le recriminó cómo estaba entrenando. El paulista le replicó y fue entonces cuando el ayudante de Luis Enrique le dijo algo a Neymar que le afectó: “Como sigas así, vas a acabar igual que Ronaldinho“. El comentario no le gustó nada al exjugador del Santos, amigo y reconocido admirador del Gaúcho, que tampoco se calló y terminó el entrenamiento con un enfado monumental. El disgusto y la tensión en el ambiente duró incluso en los vestuarios.

(…)