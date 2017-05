Alan Rick perde suas indicações no governo – que não eram poucas.

As primeiras páginas do Diário Oficial desta terça estão recheadas do verbo Exonerar.

Sobrou até para Jairo Cassiano, em Sena, que seguia Alan Rick no PRB.

(Jairo, porém, deve se salvar da guilhotina do D.O…daqui a pouco blog post sobre o Jairo)

Agora Alan Rick vai pregar seus dogmas no DEM do Caiado, do Agripino…duas sumidades da moral política do Brasil.

J R Braña B.