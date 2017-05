Wagner Sales: Temer não dá votos e Jéssica votará contra a Ref da Previ (kkkkk)

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul não tem nada de besta.

Nunca teve.

O Leão do Juruá (apelido dado por este blogueiro quando Wagner Sales era deputado estadual e eu fazia coluna política em A Gazeta) chegou á conclusão que o Temer só tira votos com suas medidas contra o povo e já sentenciou que sua filha Jéssica, deputada federal (PMDB), não entrará nessa carumbamba da Reforma da Previdência.

E segundo o ac, ameaça até pular fora do PMDB.

Bem, aí já são outros quinhentos.

Jéssica justifica por que vai votar contra a Reforma da Previdência:

-Vou votar contra porque acredito que esta é a vontade das pessoas que me confiaram sua representação no Congresso Nacional. Sou deputada para defender os direitos de quem trabalha, e não os tornar inatingíveis para a grande maioria do povo brasileiro e do meu querido Acre.

Não entendi direito o que ela quis dizer, mas vou tentar traduzir:

Traduzindo a declaração da deputada: ‘no ano que vem haverá eleições e se votar com o Temer eu e meu pai nos ferramos’.

Mas que é engraçado ver o Leão do Juruá brabo, ameaçando sair do PMDBêêê do Flabiano…é muito engraçado e impagável.

kkkkkkkkk…!

J R Braña B.