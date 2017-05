Gov do Acre apoia construção de 300 casas para movimento em defesa da moradia

AgGov:

O governador Tião Viana recebeu na tarde desta segunda-feira, 15, em seu gabinete, a visita de Maria José Lopes, a Professora Mazé, presidente do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), que anunciou a construção de 300 unidades habitacionais no Acre para famílias carentes e que agora contará com o apoio do governo do Estado.

As unidades serão apartamentos, com o condomínio localizado no bairro Floresta, em Rio Branco. Com toda a articulação pelas moradias vinda do próprio movimento, a Professora Mazé informa que as obras começam já em julho deste ano, com recursos repassados pelo Ministério das Cidades, financiados pela Caixa Econômica Federal.

O governador Tião Viana lembrou que um dos maiores objetivos de seu governo é a redução do déficit habitacional, e só em sua gestão foram entregues mais de 12 mil unidades habitacionais, número nunca alcançado em uma gestão no Acre.

