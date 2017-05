Prefeitura de Sena boicota este blog com informações (o prefeito sabe?)

É isso mesmo!

Após mostrarmos quão foram amadores em divulgar uma foto do prefeito Mazinho Serafim estirado em cima de uma cama de hospital sem necessidade, este blog foi retirado da lista da prefeitura que recebia as informações oficiais do município.

Ridículo, pequeno, pobre, medíocre, tosco, obtuso…tudo isso e mais um pouco, mas é verdade!

Novidade para este blog?

Não!

Na época da prefeitura do Mano também aconteceu a mesma coisa…o mesmo boicote.

Bastava fazer qualquer crítica à prefeitura que os seus subalternos começavam a não enviar os informes do município para o e-mail do blog.

Agora, a atual prefeitura repete o mesmo comportamento canhestro…vergonhoso, mesquinho.

Como se este blog precisasse de release de prefeitura para ser o mais acessado do município e um dos três mais vistos da capital, com mais de meio milhão de pageviews.

E pior: o prefeito Mano nunca soube desse boicote ao blog e agora, tenho certeza, o atual prefeito Mazinho também não sabe que as suas notícias, inaugurações, obras, eventos diversos não são mais enviados para o blog que mais ele acessa.

Sim, porque o prefeito de Sena antes de qualquer coisa no começo do dia e no final de noite, acessa este blog para saber o que os seus subordinados não têm coragem de dizer a ele sobre Sena Madureira.

Até a primeira-dama do município já convidou este blogueiro – e aceitamos, basta marcar o dia, a hora e o local – para visitar as escolas e postos de saúde que foram reformados.

Nunca fui uma pessoa sectária politicamente.

Sei o que é importante para a minha cidade natal e o que não é.

E se é coisa boa divulgamos aqui no blog sem problema…não importa se o prefeito é do PMDB ou de qualquer partido.

As coisas de Sena que dão mais ibope e repercussão aqui em Rio Branco e no próprio município saem aqui neste blog.

Isso machuca os incompetentes, eu entendo.

Mas não há blog político mais acessado em Sena do que este.

Isso dói, eu entendo novamente.

Porque os outros sítios se prestam a publicar releases (propagandas oficiais) com enchimento de linguiça, que os leitores, especialmente os Melhores Leitores – não suportam.

O prefeito de Sena (o primeiro é Marcus Alexandre) já é o segundo prefeito mais conhecido do Acre hoje em dia (como foi Mano e Nilson)…boa parte desse reconhecimento (bom ou ruim) se deve a oestadoacre.com, que os subalternos municipais, xeleléus e barnabés odeiam.

Depois de ser avisado pela atenta colaboradora Maria Lúcia, aguardei uns dias e fiquei observando o boicote dos empregados do prefeito de Sena a este blog.

Em vão.

Perguntem qual foi a notícia mais lida do município de Sena (talvez no estado e nos gabinetes da bancada federal em Brasília) nos últimos dias: se foi os reles releases da prefeitura ou o blog post sobre a visita aérea do senador dos milhões ao principado?

Prefeito Mazinho…sua sorte é que a oposição em Sena está de férias desde o ano passado.

A oposição que existe hoje ao prefeito de Sena Madureira é de seus próprios empregados…verdadeiros jênios (não corrija, revisor) que se prestam a fazer o que não lhes é solicitado.

J R Braña B.