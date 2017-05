Que alegria, @mariadorosario! (‘Ainda bem que sigo oestadoacre’)

Como nossa equipe aqui no blog é muito grande…há pouco estava ajudando na limpeza de casa e fui à cozinha provar a sopa que a minha mulher fez e não tinha visto os inúmeros rettwits que o blog post (Defesa de Lula mostra atuação de órgão americano no Brasil) havia tido.

E um comentário que vai me fazer custar dormir esta noite: o comentário carinhoso da deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário (uma das mais combativas parlamentares da história do Brasil).

Leia o que ela escreveu sobre oestadoacre.com:

E mais: foram vários rettwits, curtidas e novos seguidores ao blog mais político do Acre neste fim de noite.

Até o Miguel, do Cafezinho, um dos meus blogs favoritos, rettwitou.

Quando os daqui não se manifestam, vem os de fora e reconhecem um trabalho feito com muito esforço e com uma estrutura ridícula.

Obrigado aos melhores leitores do Acre!

E agora também aos melhores leitores do Brasil!

J R Braña B.