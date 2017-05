Sena: 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher

De responsabilidade da PSM

A Prefeitura Municipal de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou nesta segunda-feira (23) a 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher. O evento ocorreu no auditório da Escola Dom Júlio Mattioli.

O tema apresentado foi “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade”, que tem como objetivo elaborar e propor, em conjunto com os participantes, diretrizes que contribuirão para a elaboração da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, além de reafirmar, impulsionar e efetivar esses princípios e diretrizes no Sistema Único de Saúde (SUS).

(…)