Caos instalado e dois terços da bancada de senadores do Acre somem

Quem vê as sessões do senado como este blogueiro ver, por dever de ofício, pode dizer que o Acre elegeu três senadores, mas conta apenas com um: Jorge Viana.

Isso não quer dizer que concorde com tudo que JV fale, defenda ou vote.

Mas ele tá lá…não se esconde nas horas difíceis por que passa o país.

Ouça abaixo Jorge Viana em discurso nesta quarta após Temer, cometendo mais um crime de responsabilidade, ao convocar o Exército para reprimir manifestação de trabalhadores que não aceitam o governo e suas reformas:

http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2017/05/jorge-viana-pede-que-eunicio-oliveira-tome-medidas-cabiveis-para-suspender-decreto-de-convocacao-do-exercito.mp3

Enquanto isso os seus colegas senadores Petecão e GladsonC…necas de pitibiribas…tomaram Doril!

Nem sinal de vida nos embates políticos e muito menos nos debates em plenário.

O povo do Acre precisa prestar atenção na hora de votar…nem precisa desenhar.

Nesse fim de feira do desgoverno Temer, que já caiu de maduro – esses dois senadores acreanos se omitem diante dos fatos graves – e quando aparecem é para tirar foto ao lado de um presidente moribundo e pego em flagrante negociando com um empresário corrupto.

Foi para isso que Petecão e GladsonC obtiveram votos do Acre?

Para sustentar um governo corrupto comandado por um ‘presidente’, que sem a imunidade do cargo, já estaria com as algemas da PF e numa cela da papuda?

Vamos ter já, já uma nova eleição para o senado.

E, sinceramente, eu só tenho um candidato ao senado no Acre: JV.

GladsonC nunca me surpreendeu….é um endinheirado que vai aos municípios muito rico do Acre de helicóptero mostrar poder e só isso.

Mas Petecão, este sim, um filho do povo – poderia ter se diferenciado nesses sete anos e ampliado seus espaços.

Mas é muita ilusão para um sonhador como eu.

Em verdade, fico com inveja da bancada de senadores do Amapá.

E mostro este vídeo de hoje de João Capiberibe (mas poderia ser o Randolfe), que o Acre conhece, pois já morou e trabalhou aqui, no governo do Nabor, do PMDB.

Quanto senadores o Acre tem mesmo?

J R Braña B.