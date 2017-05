ZHO: Sena: Carro em shopping é de responsabilidade da Secretaria de Cidadania

O assunto em Sena Madureira nesta quinta-feira foi a fotografia de uma caminhonete da prefeitura (secretaria de saúde) no estacionamento do shopping do Via Verde em Rio Branco.

A verdade: o veículo, mesmo com adesivo da saúde municipal, está sob a responsabilidade da Secretaria de Cidadania, cuja titular é a primeira dama do município, Mary Serafim, mulher do prefeito Mazinho.

ZHO, correspondente em Sena, foi atrás da história que surgiu nesta manhã e descobriu que a Cidadania é a responsável pelo veículo.

De toda forma, é a prefeitura – ou a secretária Mary Serafim, primeira-dama do município e secretária da pasta – que deve explicações sobre um carro da sua secretaria no shopping da capital.

Fazendo o quê?

Compras?

Com a palavra, a secretária de Cidadania ou a prefeitura de Sena…

ZHO