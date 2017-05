Prefeito Mazinho, que tal fazer do cemitério de Sena uma atração?! (Em Tempo…1, 2, 3, 4 e 5)

Mídia Oficial da PSM: (ao final do release da prefeitura não deixe de ler o Em Tempo….)

Prefeitura inicia obras de ampliação do cemitério São João Batista

Nesta semana a prefeitura de Sena Madureira, através da secretaria de Obras, começou a realizar as obras de ampliação no cemitério municipal São João Batista, localizado no bairro do Bosque. Construído há mais de 100 anos, o local não está mais oferecendo condições para novos sepultamentos, devido à superlotação, problema este vivido já há alguns anos.

O prefeito Mazinho Serafim está acompanhando todo processo de ampliação do cemitério São João Batista e comentou sobre o novo projeto. “Essa obra é uma ampliação do cemitério municipal, nós vamos construir mais 325 túmulos coletivos. Com isso vamos poder sepultar nos entes queridos com dignidade no cemitério da cidade”, disse Mazinho.

Na ocasião, Mazinho revelou a previsão de entrega da expansão do cemitério local. “Tenho certeza que até o mês de agosto vamos entregar para comunidade essa obra de expansão pronta, mas esse ainda não é um novo cemitério, é uma expansão do antigo no mesmo local”.

(…)



Em tempo: sim, era uma necessidade melhorar as condições do cemitério

Em tempo 2: muito antes de ser prefeito Mazinho sempre falou que o campo santo precisava melhorar.

Em tempo 3: o prefeito, está claro, tem fixação em cemitério…só pode.

Em tempo 4: novamente Sena lembra Sucupira e a inauguração do cemitério do prefeito Odorico Paraguassu (clique na imagem e assista e depois continue lendo o Em Tempo).

Em tempo 5: o blog sugere, já que Mazinho está ampliando o cemitério, que inove de verdade: faço do sítio um local de evento (shows diversos, feiras diversas, cantatas, representações teatrais etcc…tornaria o cemitério de Sena conhecido no Acre e no Brasil….muita gente iria só para conhecer como Sena trata os seus mortos e alegra os vivos. A cidade ganharia com o turismo. Geraria receita para o tesouro municipal! A proposta é séria e já existe isso em cemitérios da Europa.

Em Tempo 6: esse azulão é feio, hein prefeito!!! Como é feio aquele azulão da entrada da cidade…poderia ter outra ideia de projeto e cores para o portal do município…esquece essa cor ridícula, sinistra, lúgubre, do PMDB…é a cor da tristeza…até quem visita cemitério precisa estar bem, tranquilo, se possível, até alegre… as cores ajudam ou não.

Em tempo 6: Meu pai Almir e minha avó Diamantina estão nesse cemitério e iriam gostar muito, tenho certeza, se o cemitério se transformasse num local animado em algumas datas do ano.

J R Braña B.