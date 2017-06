Dep Rocha visita IFAC, que Temer deixou na penúria financeira

Do gab Dep Major Rocha para este blog:

O deputado federal Major Rocha (PSDB) se reuniu nesta sexta-feira (2) com a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), professora Rosana Cavalcante dos Santos. Após inteirar-se da grave situação do instituto por conta dos cortes de verbas, o deputado prometeu apoio imediato e uma emenda parlamentar ao orçamento da União para o ano de 2018.

Na reunião, ocorrida na sala da reitora, esta fez uma explanação sobre como funciona o IFAC, os 15 cursos superiores, mais os cursos de ensino médio e pós médio, bem como sobre as várias unidades de ensino espalhadas pelo Estado. Rosana reclamou muito dos cortes de mais de 51% nas verbas da instituição, cujos efeitos para este ano são considerados quase catastróficos.

O deputado Rocha se colocou à disposição para ajudar a instituição, mas ressaltou serem as emendas de bancada com quantidade maior de recursos e sugeriu uma reunião com toda a bancada, seja em Rio Branco ou Brasília para discutir o assunto. Sem falar em valores, o deputado prometeu também incluir uma emenda individual ao próximo orçamento da União para fortalecer o Ifac.

“Sabemos da dificuldades enfrentadas pelos diversos setores da administração federal após os violentos cortes no orçamento deste ano e, na medida do possível, estaremos colocando o nosso gabinete em Brasília para apoiar as demandas dos institutos federais de ensino da nossa região”, destacou o deputado.

Em tempo: os institutos federais foram criados por Lula e hoje passam dificuldades pois o governo ilegítimo, que Rocha apoia, cortou drasticamente o repasse de recursos –

Em tempo 2: institutos federais não podem viver de ‘emendas calendas‘, essas que são anunciadas pelos deputados e só Deus sabe quando são liberadas.

Em tempo 3: de qualquer forma é bom que o parlamentar tucano tenha ido ver de perto a situação criada pelo seu governo.

J R Braña B.