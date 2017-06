Nota técnica do DNiT: esqueça recuperação do trecho entre capital-Sena

Nota técnica DNIT sobre BR-364

A pedido do senador Jorge Viana (PT-AC), a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu uma nota técnica na tarde desta sexta-feira (09) informando que há sim previsão de restauração da BR-364 entre Tarauacá e o Rio Liberdade. O parlamentar esteve em contato com o diretor Geral do órgão, Valter Casimiro, que providenciou as informações oficiais negando que haja falta de recursos para o trecho e reforçando o início das obras desta importante rodovia para o Acre.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Acre vem por meio desta, esclarecer que há sim, previsão de Restauração da BR-364/AC entre Tarauacá e o rio Liberdade. Esclarecemos que existem contratos de CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção) ao longo de toda extensão da BR-364/AC entre Sena Madureira e o rio Liberdade, distribuídos da seguinte forma:

Lote 01: Extensão de 78,55 km (entre Sena Madureira e Manoel Urbano); Valor do contrato de R$ 48.969.988,56; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 02: Extensão de 75,15 km (entre Manoel Urbano e o rio Jurupari); Valor do contrato de R$ 42.770.962,24; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 03: Extensão de 70,58 km (entre o rio Jurupari e Feijó); Valor do contrato de R$ 40.754.586,96; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 04: Extensão de 90,28 km (entre Feijó e a Ugai/Tarauacá); Valor do contrato de R$ 49.925.915,44; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 05: Extensão de 48,54 km (entre a Ugai/Tarauacá e o rio Gregório); Valor do contrato de R$ 26.708.586,96; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 06: Extensão de 46,65 km (entre o rio Gregório e o rio Liberdade); Valor do contrato de R$ 30.137.094,66; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Valendo destacar que já existe na previsão orçamentária deste ano, a ser distribuído nas rodovias federais do estado do Acre, o total de R$ 134.534.082,00; havendo ainda possibilidade de reforço de empenho ao longo do ano de acordo com o avanço do cronograma e desembolso nos contratos vigentes, sendo as obras de Restauração da BR-364/AC consideradas como prioritárias para o Governo Federal.

Por fim informamos a toda sociedade que nos dias 12 e 19 de junho iniciarão as duas primeiras frentes de Restauração entre Sena Madureira e o rio Liberdade.

Em tempo: como se vê, o trecho totalmente acabado entre Rio Branco – Sena Madureira não mereceu uma linha, uma vírgula sequer…traduzindo: vai continuar do mesmo jeito – J R Braña B.