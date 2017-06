Doctor Friagem tira sarro das ‘previsões’ do temporal

Bem, todos os canais de TV passaram a sexta falando do frio no Sul e na mudança de temperatura em praticamente todas as regiões do país.

Aí, o meu concorrente aqui do Acre, do outro sítio, que não é bobo nem nada – resolveu ‘prever’ também frio para o Acre.

E não se dando para satisfeito previu mais: um temporal com ventos muito forte antes da temperatura cair.

ka ka ka!

A temperatura deu uma baixada, tá civilizada, como estava escrito em todos os sites de tempo do Brasil a semana toda, porém o distinto temporal previsto pelo guru do tempo do outro site, não apareceu.

ka ka ka!

Agora a previsão deste Doctor Friagem, que não erra nunca:

Essa temperatura agradável na capital fica apenas por um dia, talvez dois, estourando três, e logo, logo volta o velho calor.

Porque aqui no Acre o calor é o ano inteiro.

É ou não é?

Assinado, Doctor Friagem, que nem precisa ver os institutos de meteorologia para fazer as suas previsões para o Acre.