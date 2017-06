Terça em Sena com enfrentamento à delinquência: só faltou o caveirão (v/f)

Vídeo divulgado pela secretaria de segurança com entrevista de Emylson Farias sobre operação no município de Sena Madureira:

A operação policial foi executada nas primeiras horas desta terça-feira pela delegacia-geral do município, que envolveu 90 agentes de Polícia Civil, três delegados e seis escrivães. Na ação foi utilizadas 23 viaturas e uma lancha, para o cumprimento de alvos localizados a margem dos rios Yaco, Purus, Caeté e Macauã.

As medidas judiciais contra pessoas em conflito com a lei visa o combate ao roubo, tráfico de droga, associação para o tráfico, associação criminosa, estupro e homicídios. Durante operação foram apreendidos quatro menores, 13 pessoas presas, 10 armas fogo, quatro barras de maconha e 77 trouxinhas de cocaína, aparelhos celulares, comprovantes de deposito de contas bancárias e uma lista com os nomes de pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

