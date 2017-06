Professor Emir Sader: SOS Lula

Até Fernando Henrique já deu o seu palpite a Temer: ‘antecipe as eleições.’

Do jeito que vai já, já o Brasil volta ao mapa da fome da ONU, o que seria a maior vergonha da história.

Emir Sader, professor e sociólogo escreve no 247:

‘O Brasil parece estar absolutamente desamparado. O governo não governa mais e não se sabe até quando será governo. O Congresso vive aos deus dará...’

‘Ninguém consegue pensar nas eleições presidenciais de 2018, que parecem que ocorrerão daqui a um século. Ninguém consegue imaginar o governo Temer por mais algumas semanas, o que dizer por mais alguns meses…’

Emir prossegue:

‘Para completar o quadro de destruição de tudo o que Brasil tinha de melhor, promotores se encarregam de tentar destruir a única presença política de credibilidade no país – o Lula. Diante da corrupção generalizada que atinge todo o governo, grande parte do Congresso e do próprio Judiciário (de que o financiamento da JBS ao Instituto do Gilmar já é o escárnio), a obsessão de promotores e da PF é tirar o Lula da vida política.’

‘Lula não representa hoje apenas o PT. Lula não representa hoje apenas a esquerda. Lula não representa hoje apenas as camadas pobres da população. Lula representa um governo que deu certo, que respondeu às necessidades da grande maioria da população, que, apesar de atacado com mais de 80% de referencias negativas na mídia, saiu do governo com 87% de apoio.’

‘SOS Lula!’

‘Lula representa hoje a única alternativa de reconstrução mínima do país.’

Em tempo: eleição direta está madura – J R Braña B.