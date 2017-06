GladsonC/DNiT (que não vive com a bunda na cadeira): recuperação BR-Sena

Do gab do senador GladsonC/DNiT para este blog:

O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Valter Silveira, visitará o Acre na próxima terça-feira (20) para inspecionar as obras restauração da BR-364 e anunciar recursos para a construção do Anel Viário, obra de acesso a BR-317. Na região de Envira, Silveira participa do lançamento da segunda frente de serviços de restauração da BR-364, no trecho entre Feijó e Tarauacá, um total de investimentos na ordem de R$ 49,9 milhões. No Alto Acre, o anúncio é de R$ 25 milhões empenhados para a construção do Anel Viário entre as cidades de Epitaciolândia e Brasileia.

O senador Gladson Cameli, em entrevista à imprensa de Cruzeiro do Sul, na manhã de hoje (16), destacou que o governo federal prevê um dos maiores investimentos dos últimos anos em obras de infraestrutura para o Acre.

“Esse é o maior volume de investimentos já garantidos pelo governo federal somente para obras em rodovias que cortam o nosso estado. Somente na BR-364 estão previstos restaurações em mais de 300 km. Os trabalhos já foram iniciados na BR-317 desde Assis Brasil, e brevemente será dada ordem de serviço para o trecho entre Rio Branco e Sena Madureira”, disse o senador.

Em tempo: A bancada federal do Acre vive com a bunda na cadeira, segundo o senador GladsonC…ka ka ka !!!

Em tempo 2: o senador diz que acompanha diariamente as críticas que lhe são feitas na imprensa do Acre (só este blog critica GladsonC…os outros o apoiam quase que 100%…todos acham que ele já se elegeu governador e tome…)…então ele só lê críticas mesmo aqui no oestadoacre.com, que não se preocupa se GladsonC será governador ou não…que seja, se os eleitores assim quiserem…porque este blog será oposição desde agora.

Em tempo 3: Sim, claro. GladsonC e DNiT são um só.



J R Braña B.