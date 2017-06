Toinha e Zé Vieira com Tião Viana: não foi fechado nada

O casal tucano, que não quer ver nem pintado de ouro o senador GladsonC, agora confirmado, manteve, sim, encontro na ‘Casa Rosada’ (escritório de despacho do governo) com o governador Tião Viana.

O blog deu em primeira mão na noite passada depois de que uma fonte próxima ao casal Toinha e Zé Vieira revelou.

Hoje pela manhã, segundo fontes palacianas, a conversa foi sincera e sobre o futuro do Acre, com o casal expondo seu ponto de vista sobre os rumos do estado.

Segunda a mesma fonte palaciana, ‘nada foi fechado.’

Em Sena, no entanto, diz-se que o casal Vieira permanecerá no PSDB, apoiará o deputado federal Major Rocha para o senado e o vereador Josandro para deputado estadual.

J R Braña B.