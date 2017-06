Ausência de Petecão em votação no senado dá susto em Belém

Sim.

Há um local na capital do Pará onde a ausência do senador Petecão ainda está sendo digerida: foi em Belém, na presidência do Banco da Amazônia.

Como se sabe, Marivaldo Melo, que foi gerente no principado de Sena, superintendente no Acre e hoje é presidente do Banco da Amazônia, foi guindado ao posto pelas mãos de Petecão…e também, diga-se, com a ajuda de gladsonC.

Porém, mais de Petecão…

E logo hoje, o senador achou de faltar à sessão de votação do relatório de Temer da Reforma Trabalhista que ferra com os trabalhadores e acaba com a CLT.

Ainda bem que Petecão faltou!

(Petecão: Temer pensa que eu sou besta)

Marivaldo, o Petecão avisou pelo menos que ia dar esse susto em você?

ka ka ka!

J R Braña B.

