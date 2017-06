Apenas a interjeição hum…!!! para exprimir, legendar ou definir a foto da terça no gabinete do governador Tião Viana com a presença do prefeito Marcus Alexandre (de preto).

A bengala linguística poderia ser outra ainda: epa!, ora, ora…!, chi…! mas fiquemos com o hum…!

Claro, no PT todo mundo está pisando em ovos…quatro disputam a indicação para ser o escolhido candidato ao governo em 2018.

Isso oxigena uma agremiação política e ressoa bem na sociedade!

O PT vive as suas prévias no Acre…o centralismo democrático, regra secular nos partidos leninistas, que o PT não é – entra em cena só após as prévias.

Porque o PT é o PT.

J R Braña B.