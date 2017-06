Senador JV: empenhados recursos para Sena e mais 09 municípios

Do gab do senador JV para este blog:

Os valores vão atender diversas frentes de trabalho. Para Rio Branco, serão R$ 1,4 milhão para pavimentação de ramais e construção de calçadas. Além disso, existem mais R$ 450 mil para construção de um Centro de Educação Ambiental no Parque Capitão Ciríaco. As cidades de Xapuri, Brasileia, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard, que sofrem com problemas de infraestrutura, receberão entre R$ 250 mil e R$ 600 mil cada para recuperação de vias urbanas.

O senador Jorge Viana (PT-AC) conseguiu garantir o empenho no Orçamento da União de mais de R$ 4 milhões de emendas parlamentares de sua autoria que vão atender diversas frentes de trabalho em Rio Branco e outros nove municípios do estado. O empenho cria a obrigação orçamentária de pagamento das emendas parlamentares. A partir dele, as prefeituras e o governo já podem dar início ao trabalho de licitação e compra de equipamentos ou execução de obras.

Santa Rosa, Feijó, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo serão contempladas com recursos de até R$ 150 mil cada para aquisição de máquinas e equipamentos. Já o governo do estado também ganhará apoio para ações de apoio a pessoas com deficiência.

